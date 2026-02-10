I due punti persi con il Torino sono stati una botta al morale della Fiorentina. I 3 punti avrebbero rinvigorito l gruppo di Vanoli. La corsa salvezza è ancora equilibrata, dopo la vittoria del Lecce. Il pensiero di Michele Criscitiello, intervenuto sul canale Youtube di Aura Sport:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS social Criscitiello: “La lotta salvezza è tra Fiorentina e Lecce. Troppi gol al 90′”
social
Criscitiello: “La lotta salvezza è tra Fiorentina e Lecce. Troppi gol al 90′”
Sarà una stagione di lotta per la Fiorentina. La salvezza sarà un affare a due con il Lecce
"Per me la lotta salvezza sarà tra Lecce e Fiorentina, fino alla fine. La Fiorentina comunque con il Torino poteva chiuderla, poteva fare meglio. Alla fine stiamo facendo tutto questo macello con le partite decise al novantesimo. La Fiorentina continua a perdere punti dopo il 90'. I dettagli fanno la differenza, dai due punti in più alla Fiorentina, e due in meno al Lecce... Il terzo incomodo può essere la Cremonese, che sta scendendo"
© RIPRODUZIONE RISERVATA