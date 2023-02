Castrovilli si allena in gruppo e posa con il suo “calciatore preferito” (FOTO)

Ieri è stata una giornata piena di sorrisi in casa Fiorentina. Nonostante il clima non sia dei migliori a causa delle ultime prestazioni tutt'altro che incoraggianti, il gruppo squadra viola ha riabbracciato Gaetano Castrovilli e Riccardo Sottil, tornati nella serata di ieri ad allenarsi con il resto dei compagni. Per festeggiare questo ritorno i due hanno postato varie foto sui propri canali social e in particolare Castro ha pubblicato un immagine che lo ritrae insieme a quello che definisce "il suo calciatore preferito". Trattasi di Lucas Martinez Quarta, con il quale il nativo di Bari ha instaurato negli anni un rapporto speciale.