Calamai: “Ribery vede viola, ma la sua conferma al momento è molto improbabile”

"Ribery continua a mettere cuoricini viola sui suoi messaggi social", commenta il giornalista. Ma i segnali che arrivano suggeriscono l'addio

Sono giorni caldissimi per il mercato in entrata della Fiorentina, ma non solo. Tra le questioni in ballo c'è anche il futuro di Franck Ribery, partito nei giorni scorsi alla volta di Monaco senza certezze sul destino della sua avventura in viola.