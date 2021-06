Ribery, sono giorni di attesa: a breve la decisione sul futuro

Per Ribery e il popolo viola sono giorni di attesa: il francese deve sciogliere le riserve sul suo futuro alla Fiorentina

Sono giorni di attesa e di conseguenza un po' più lunghi del normale. Già, perché quando si attende una decisione importante il tempo passa più lentamente. E Ribery se lo sta prendendo tutto, anche se continua a mandare messaggi d'amore al mondo viola. Di una cosa è certa Repubblica: non smetterà, o meglio non ancora. La mera realtà parla di un incontro di una decina di giorni fa con Gattuso, poi la decisione di prendersi qualche giorno di riflessione. A 38 anni, Ribery si sente ancora protagonista e vorrebbe farlo vedere in campo. Con il nuovo allenatore, la Fiorentina ha voluto alzare l'asticella iniziando un nuovo percorso e serviranno uomini motivati al massimo: viene da sé che l'apporto mentale di uno come Franck diverrebbe fondamentale dentro e fuori dal rettangolo verde. L'idea è semplice: tutti saranno in discussione, ognuno avrà la possibilità di essere titolare.