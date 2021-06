FOTO – Ribery manda ancora messaggi d’amore alla Fiorentina

FR7 è tornato a Monaco con l'incognita rinnovo da risolvere, intanto Franck continua a mandare messaggi d'amore alla Fiorentina

Franck Ribery è tornato a Monaco, in attesa di conoscere qualcosa di più sul proprio futuro con la Fiorentina. Nel frattempo dalla Germania non perde occasione per rinnovare il proprio amore alla maglia viola. A testimonianza di questo c'è un nuovo post, pubblicato pochi minuti fa sui propri social dal fenomeno francese.