Anche Borja Valero si lascia conquistare dai trend social del momento, ma lo fa a modo suo, con un chiaro richiamo al suo passato in viola.
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Borja e il trend social: Risposte a monosillabi… per non coprire la maglia viola
Borja Valero segue un trend social e pubblica una storia con la maglia della Fiorentina: i tifosi apprezzano il gesto dell’ex viola.
L’ex centrocampista della ACF Fiorentina ha infatti pubblicato una storia su Instagram seguendo il popolare format: “Perché scrivi a monosillabi? Perché non voglio coprire lo sfondo”. E lo sfondo in questione non era affatto casuale: una sua foto con la maglia della Fiorentina, simbolo di un legame che continua a rimanere fortissimo.
Un contenuto semplice, ma significativo, che ha subito catturato l’attenzione dei tifosi viola, sempre molto affezionati a uno dei protagonisti più amati degli ultimi anni. Un modo leggero e moderno per ribadire, ancora una volta, il suo attaccamento a Firenze e ai suoi colori. (QUI SOTTO LA FOTO)
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