Borja e il trend social: Risposte a monosillabi… per non coprire la maglia viola

L’ex centrocampista della ACF Fiorentina ha infatti pubblicato una storia su Instagram seguendo il popolare format: “Perché scrivi a monosillabi? Perché non voglio coprire lo sfondo”. E lo sfondo in questione non era affatto casuale: una sua foto con la maglia della Fiorentina, simbolo di un legame che continua a rimanere fortissimo.