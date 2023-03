Bobby Duncan: “Le grandi squadre masticano i giocatori come me e poi li sputano”

Bobby Duncan, ex giocatore delle giovanili di Liverpool e Fiorentina, dopo un'esperienza non esaltante in Italia è tornato in Inghilterra, al Derby County, e ora milita in terza serie spagnola. Su Twitter, in risposta ad un'osservazione di Neil Jones, corrispondente da Liverpool per GOAL, ha osservato come siano molti più che alcuni i giocatori, come lui, che vengono letteralmente masticati e poi "sputati" dai grandi club.