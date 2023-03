Conosciamo il Sivasspor avversario della Fiorentina in Conference

Come sta andando la stagione calcistica del Sivasspor? Cerchiamo di vederla insieme

Saverio Pestuggia

Certamente il club turco del Sivasspor non è uno dei più forti nel lotto delle teste di serie che la Fiorentina poteva pescare nel sorteggio di Conference League. Nei gironi eliminatori però sono andati bene e si sono imposti davanti a Cluj, Slavia Praga e Ballkani conquistando 11 punti frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. Niente male vista la fatica fatta di recente dalla Lazio per eliminare in Cluj nei play off.

Super Lig — In campionato, da quando è ripreso dopo la pausa dedicata ai Mondiali, hanno giocato 9 partite ottenendo 4 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte a cui dobbiamo aggiungere altre due vittorie nella Coppa di Turchia. Il ruolino non è così brutto anche se poi dobbiamo ricordare la sospensione del campionato per un mese dal 4 febbraio al 4 marzo per il disastroso terremoto che ha devastato il paese. Una sola gara giocata quindi dopo la pausa con una sconfitta per 4-3 contro il Fatih Karagümrük. La classifica non sorride al Sivasspor che si trova attualmente al quattordicesimo posto con 24 punti in 23 partite.

Come giocano — L'allenatore Calimbay è solito variare lo schema tattico del suo team anche in base alle caratteristiche degli avversari. I moduli da lui più usati sono il 4-3-3 e il 4-1-4-1 ma ovviamente in fase di non possesso il primo diventa un 4-5-1 con gli esterni che rientrano in copertura. Vista l'importanza della gara il Sivasspor cercherà di imbrigliare il gioco della Fiorentina con un muro a centrocampo e la soluzione dovrebbe portare al 4-1-4-1 con Caicedo punta centrale a cercare di prendere palla sui rilanci e servirla poi a qualche trequartista in inserimento addietro. Occhio quindi alle ripartenze e a non concedere troppi spazi a chi viene da dietro.