Bianco dopo l’infortunio: “Il destino alle volte è crudele”

L'amarezza di Alessandro Bianco dopo l'infortunio subito nella sfida di oggi e che gli costeranno le ultime partite della stagione

Il giovane centrocampista della Primavera della Fiorentina, Alessandro Bianco, ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram per parlare dell'infortunio subito nella sfida di oggi in campionato. Il calciatore termina così la sua stagione in anticipo, saltando anche la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Di seguito le sue parole: