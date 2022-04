Jacobelli: “Viola squadra che non muore mai, curioso della reazione”

Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, ha parlato della sfida di domani a San Siro tra Milan e Fiorentina e il calo fisico dei viola

Il giornalista, Xavier Jacobelli , è intervenuto ai microfoni di TMW News per parlare della sfida di domani tra Milan e Fiorentina: " Sono curioso della reazione della Fiorentina . La sconfitta con l'Udinese è stata clamorosa e imprevista. Il finale di campionato sarà entusiasmante per tutti gli obiettivi".

Poi sul calo fisico dei viola: "La squadra di Italiano ha 23 punti in più dell'anno scorso. Nell'arco della stagione possono capitare dei momenti di appannamento generale, di condizione, come ha dimostrato la Fiorentina nelle ultime tre sfide. I viola sono comunque una squadra che non muore mai e credo che rialzerà la testa immediatamente. Quella di domani a San Siro sarà un'altra grande partita e un altro bel segnale per il calcio italiano".