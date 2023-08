La Fiorentina è vicina a chiudere per Lucas Beltran, attaccante del River Plate. In settimana dovrebbe arrivare la chiusura e intanto non tardano ad arrivare i primi indizi social. Questa volta a farsi scoprire è stato il Direttore Generale viola, Joe Barone, che attraverso il suo profilo Instagram ha iniziato a seguire il bomber argentino. Di seguito l'immagine: