Basile risponde a Commisso: “Non ha gradito le critiche, col giornalismo indipendente…”

Tirato in ballo direttamente da Rocco Commisso durante l’intervista di ieri (LEGGI), il giornalista Massimo Basile, corrispondente da New York per Il Corriere dello Sport e La Repubblica, ha risposto così su Twitter al presidente della Fiorentina: “Commisso mi ha parlato cordialmente al telefono il 23 settembre 2020. Quattro giorni prima, ci eravamo augurati buona stagione. Ad aprile abbiamo fatto una lunga chiacchierata in conference call. Non ha gradito le critiche, ma col giornalismo indipendente succede”.