Baggio e Batistuta assieme: il selfie a tinte viola negli States

Si avvicinano sempre di più i sorteggi per i prossimi Mondiali. Negli States la FIFA, per promuovere l'evento ha riunito tantissimi campioni del passato, una vera e propria parata di leggende. Tra queste anche due campioni, coloro che assieme ad Antognoni forse rappresentano i più grandi amori per Firenze, Gabriel Omar Batistuta e Roberto Baggio. La coppia che tutti i tifosi viola avrebbero sognato. Cafù ha pubblicato un selfie con loro due assieme.