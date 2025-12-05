Baggio e Batistuta assieme: il selfie a tinte viola negli States

Viola News
Roberto Baggio e Gabriel Omar Batistuta, non serve aggiungere altro. Lo scatto di Cafù negli States
Redazione VN

Si avvicinano sempre di più i sorteggi per i prossimi Mondiali. Negli States la FIFA, per promuovere l'evento ha riunito tantissimi campioni del passato, una vera e propria parata di leggende. Tra queste anche due campioni, coloro che assieme ad Antognoni forse rappresentano i più grandi amori per Firenze, Gabriel Omar Batistuta e Roberto Baggio. La coppia che tutti i tifosi viola avrebbero sognato. Cafù ha pubblicato un selfie con loro due assieme.

