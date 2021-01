Ancora Prandelli: “Callejon può aiutarci”. E apre alle due punte: “Ad una condizione…”

Dopo le parole in conferenza stampa, Cesare Prandelli ha risposto anche nel nuovo format social e ha risposto alle domande dei tifosi: ” Callejon? È un giocatore di qualità, una dote che ha acquisito negli anni. Mi auguro che possa aiutarci. Pochi tiri da fuori? Non abbiamo i giocatori con queste caratteristiche, ma ci stiamo allenando tutti i giorni per questo. Obiettivo per il girone di ritorno? Mantenere compatto il gruppo e avere la mentalità giusta per migliorare la qualità del gioco e ottenere risultati: possiamo fare molto meglio. Vlahovic e Kouamè insieme? Se hai due punte, non puoi avere anche due mezze punte. Nessuna squadra al mondo lo fa. In certe partite lo si può fare arretrandone leggermente una delle due”.

Prandelli a SportWeek: “DV mi accasarono in Nazionale. Oggi qui per aiutare”