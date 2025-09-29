Verso una riorganizzazione del mondo arbitrale: ecco la proposta della Figc

Una rivisitazione della politica dei servizi arbitrali e una nuova organizzazione degli arbitri di vertice, con lo scopo di valorizzarne e professionalizzarne l'operato, sono state tra i temi di una riunione delle componenti federali, svoltasi nella sede della Figc a Roma, per affrontare "tematiche urgenti per il movimento calcistico italiano". In riferimento alla proposta di evoluzione della struttura della Can, informa una nota della Figc, il presidente Gabriele Gravina, ha illustrato ai presenti - Ezio Maria Simonelli (Lega Serie A), Paolo Bedin (Lega B), Matteo Marani (Lega Pro), Giancarlo Abete (Lnd), Umberto Calcagno (Aic), Renzo Ulivieri (Aiac) e Antonio Zappi (Aia) - il progetto "della costituzione di una realtà indipendente, con la partecipazione della Figc, insieme a quella di Lega A e Lega B, che nasce dall'esigenza di agevolare un processo di professionalizzazione e responsabilizzazione richiesto dal sistema e anche dagli stessi arbitri di vertice".