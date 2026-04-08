Istituire un numero minimo di italiani in campo nelle squadre che partecipano alla Serie A? Si tratta di una proposta che sta trovando molti riscontri positivi in questi giorni, dopo la sconfitta dell'Italia in Bosnia, ma che potrebbe essere non attuabile. E' quello che sostiene il presidente uscente della Figc Gabriele Gravina, che resterà in carica fino a giugno, in vista delle prossime elezioni, e che ha reso pubblica una sua relazione sui problemi del calcio nostrano.
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Serie A con un numero minimo di italiani in campo? Secondo Gravina è impossibile
La proposta ha preso corpo dopo la non qualificazione della Nazionale azzurra ai Mondiali
Quella del numero minimo di italiani in campo, scrive il dirigente dimissionario, è una condizione "impossibile da attuarsi perché contrario al principio della libera circolazione dei lavoratori, che si applica al calcio in quanto sport professionistico. Del resto, anche la giurisprudenza comunitaria ha sancito l’illegittimità di qualsiasi regola che discrimini l’utilizzo dei calciatori in base alla loro nazionalità".
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