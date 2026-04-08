Serie A con un numero minimo di italiani in campo? Secondo Gravina è impossibile

Istituire un numero minimo di italiani in campo nelle squadre che partecipano alla Serie A? Si tratta di una proposta che sta trovando molti riscontri positivi in questi giorni, dopo la sconfitta dell'Italia in Bosnia, ma che potrebbe essere non attuabile. E' quello che sostiene il presidente uscente della Figc Gabriele Gravina, che resterà in carica fino a giugno, in vista delle prossime elezioni, e che ha reso pubblica una sua relazione sui problemi del calcio nostrano.