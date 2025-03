Serie A, anticipi e posticipi 31ª-33ª: data e ora contro Milan, Parma e Cagliari

Una novità del calendario è che si scenderà in campo nella domenica di Pasqua, il 20 aprile, quando sono state programmate Bologna-Inter e Milan-Atalanta, gare dal peso importante per la corsa Scudetto e per quella alle coppe europee; nel secondo tempo potrebbe essere interessata anche la Fiorentina in base ai prossimi risultati a partire dalla gara con la Juve di questa domenica.