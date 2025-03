Fiorentina-Juventus, domenica ore 18:00: dove vederla in TV e streaming

Fiorentina-Juventus, 29esima giornata: il nodo cruciale della stagione viola. La gara del Franchi rappresenta un importante spartiacque sia per i viola che per i bianconeri. Il ribaltone europeo ai danni del Panathinaikos rappresenta per gli uomini di Palladino una nuova fonte di entusiasmo e fiducia. La classifica vede, al momento, una Fiorentina fuori dalle competizioni europee. Ecco che, oltre alla grande rivalità storica, l'appuntamento con i bianconeri risulta fondamentale per alimentare le speranze di un'altra qualificazione europea. D'altra parte, arriva una Juve che non può più sbagliare: la sconfitta per 0-4 in casa contro l'Atalanta ha lasciato il segno e i bianconeri (di un Motta per alcuni in bilico) sono chiamati ad una reazione. Il calcio d'inizio è fissato domenica 16 marzo, alle ore 18:00. Ecco tutti i dettagli su dove seguire la partita.