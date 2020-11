Vlahovic: Prandelli punta al rilancio, ma attenzione al mercato di gennaio

Il noto giornalista Fabrizio Romano, attraverso Calciomercato.com, ha parlato del presente e futuro di Dusan Vlahovic. L’attaccante gigliato ha avuto spazio limitato in questo inizio di stagione e con Prandelli cercherà sicuramente il rilancio. L’obiettivo del club viola sarà quello di valorizzarlo, per il suo bene e per quello della Fiorentina. Tuttavia l’attenzione delle pretendenti sul mercato rimane alta. In estate Pradè ha respinto offerte importanti dalla Bundesliga, così come la richiesta di prestito del Verona. Sul serbo c’era anche il Milan che continua a stimare il talento del ragazzo. Come riporta il portale, se si arrivasse a gennaio con lo stesso minutaggio allora un possibile addio sarebbe tutt’altro che scontato.

Lirola, Biraghi, Callejon, Ribery: la Fiorentina mette le ali