Vlahovic-Nico-Ikoné: la Fiorentina si prepara al tridente delle meraviglie

Due frecce sulle fasce, la Fiorentina è pronta a sfoderare l'artiglieria pesante in attacco

Organizzazione e imprevedibilità, Italiano si prepara ad accogliere il tridente delle meraviglie nel suo 4-3-3. Movimenti e armonia, reattività e meccanismi sono importanti, ma in attacco viene valorizzata l’iniziativa personale. E chi - scrive La Nazione - può farlo meglio della Fiorentina con Vlahovic, Ikoné e Nico Gonzalez? L'arrivo del francese va proprio in questa direzione: se c'è un avversario lui lo punta in velocità e anche se i numeri stagionali non sono stati eccezionali finora (un gol e due assist) l'esterno ha rinunciato alla Champions per trasferirsi proprio alla Fiorentina.