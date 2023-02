Verso Fiorentina-Empoli, il dato sui biglietti venduti per il settore ospiti

Manca sempre meno al derby tra Fiorentina ed Empoli. La sfida, molto sentita soprattutto dal lato azzurro, andrà in scena alle ore 15.00 di domenica. Secondo quanto riporta PianetaEmpoli.it riporta al momento sono circa ottocento il numero di...

Manca sempre meno al derby tra Fiorentina ed Empoli. La sfida, molto sentita soprattutto dal lato azzurro, andrà in scena alle ore 15.00 di domenica. Secondo quanto riporta PianetaEmpoli.it riporta al momento sono circa ottocento il numero di biglietti venduti per il settore ospiti. Un dato, al di sotto (al momento) delle aspettative, che però è destinato a crescere nella giornata di domani. Tanto che secondo il portale non dovrebbero esserci problemi a superare almeno quota mille.