Under 15, Fiorentina-Parma: tris dei viola e quarti di finale in tasca

I viola accedono ai quarti di finale dove incontreranno il Torino, vittorioso sul Cagliari con un risultato complessivo di 6-3

La Fiorentina Under 15 di Nicola Magera - si legge su CanteraViola.com - vola ai quarti di finale scudetto. Nella gara di ritorno al Bozzi, Fiorentina-Parma finisce con un netto 3-0 in favore dei viola. Dopo il 2-2 dell'andata, in virtù della miglior posizione nella stagione regolare, la Fiorentina poteva contare su due risultati favorevoli su tre.