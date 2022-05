Under 16, Fiorentina-Napoli: missione compiuta, viola ai quarti di finale

Al fischio finale della partita la Fiorentina si prende il biglietto per i quarti di finale, dove affronterà il Vicenza

La Fiorentina U16 di Marco Capparella accede ai quarti di finale scudetto. Dopo aver vinto per 4-0 la gara di andata - si legge su CanteraViola.com - al Bozzi Fiorentina-Napoli finisce 0-0. Gara senza particolari pensieri per i viola che, forti del cospicuo vantaggio maturato in Campania, lasciano l'iniziativa agli avversari ma senza complicarsi la vita.

Al fischio finale la Fiorentina si prende il biglietto per i quarti di finale, dove affronterà il Vicenza. Domenica 22 l'andata in Veneto, mercoledì 25 il ritorno in Toscana. La vincente di Fiorentina-Venezia incontrerà in semifinale la vincente di Sassuolo/Monza-Milan.