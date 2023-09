Rui Costa: “Cabral? Il nostro tecnico lo voleva già al PSV. Segnerà tantissimo”

In un'intervista a Btv, l'ex viola e presidente del Benfica Manuel Rui Costa ha parlato di Arthur Cabral, recentemente passato dalla Fiorentina ai lusitani per una cifra importante: "Seguivamo il ragazzo fin dai tempi di Basilea, e la coincidenza è che il nostro allenatore Roger Schmidt ha tentato di portarlo in Olanda quando era al PSV. Adesso Arthur deve adattarsi alla nuova realtà, ma sono convinto che segnerà tantissimi gol con noi".