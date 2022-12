Ricordate Gerson? Il Marsiglia prova a venderlo, ma i club interessati scappano

Grana Gerson per il Marsiglia: il brasiliano ex viola in lista di partenza ma c'è un intoppo

L'addio di Gerson all'Olympique Marsiglia, complice qualche screzio avuto con Igor Tudor, sembrava praticamente scontato. Invece, l'ex talento della Fiorentina non ha ancora fatto le valigie e non è riuscito a trovare una nuova sistemazione: i due club interessati all'ex centrocampista di Roma e Fiorentina, ovvero Flamengo e Siviglia, non hanno accettato le richieste dei transalpini, che continuano a valutare il giocatore circa 20 milioni. Troppi per i club interessati.