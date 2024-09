Ricordate Edimilson Fernandes? L’ex viola protagonista (suo malgrado) in Champions

L'episodio

Fernandes, infatti, si è reso protagonista di una sfortunata autorete nel corso della prima frazione di gioco che aveva momentaneamente portato la gara in parità sul punteggio di 1-1. La deviazione di petto a pocchi passi dalla propria porta segna di fatto la prima rete subita del Brest in una competizione europea. Fortunatamente nella ripresa i padroni di casa sono tornati nuovamente in vantaggio vincendo poi la sfida per 2-1 e conquistando i primi tre storici punti.