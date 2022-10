Qui Inter: per il match con i viola a rischio un centrocampista

Simone Inzaghi dovrà fare a meno di un centrocampista per la partita di domani contro la Salernitana e, forse, anche per quella di sabato prossimo che contrapporrà l'Inter alla Fiorentina (GUARDA QUI IL CALENDARIO DEI VIOLA). Secondo quanto riportato da Sky Sport, si è fermato infatti Roberto Gagliardini. Il centrocampista soffre ancora di una lombalgia che lo attanaglia da tempo, e non verrà quindi impiegato nel match di domani. La scelta è mirata anche a cercare di recuperare il giocatore per la partita del 22 ottobre contro i gigliati, da vedere però se Gagliardini riuscirà a tornare a disposizione.