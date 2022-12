Quando torna Amrabat? Mondiale lungo, vacanze per lui. Castrovilli spera

I giornali in edicola oggi fanno il punto sui rientri in casa Fiorentina, sia quanto agli infortunati, sia dal Qatar. Italiano spera di recuperare almeno Kouamé e Ikoné per rimpinguare un po' la batteria in vista della ripresa contro il Monza. La gara contro il Lugano di mercoledì potrebbe essere l'occasione giusta per rivedere in campo dopo tanti mesi Gaetano Castrovilli, al lavoro per smaltire definitivamente il brutto infortunio patito ad aprile.