Probabile formazione Crotone: la difesa peggiore di sempre è in emergenza

Ci sono i tre tenori di Cosmi, ma il reparto arretrato dovrà fare a meno di ben cinque giocatori

Ecco le probabili scelte di Serse Cosmi per il suo Crotone in campo stasera contro la Fiorentina, secondo i quotidiani: in assenza di quasi tutti i titolari nel reparto arretrato (92 gol subiti in 37 partite), esordirà il giovane Crespi in porta, e davanti a lui agiranno gli unici tre centrali disponibili, ovvero Cuomo, Marrone e Djidji. Out anche Reca, a sinistra via libera per Molina e a destra per Pedro Pereira. A centrocampo e in attacco invece spazio ai titolarissimi: Cigarini in regia, Messias e Benali da mezzali, Ounas a supporto di bomber Simy.