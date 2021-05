La probabile formazione: difesa obbligata, Castrovilli rincorre un posto

Iachini è all'ultima con la Fiorentina e cerca la vittoria nella sua duecentesima panchina in A

I quotidiani sono concordi al 99%: la Fiorentina si presenterà a Crotone con Amrabat al posto di Castrovilli. Solo La Repubblica schiera il talento di Minervino Murge fra i titolari. In difesa Iachini non ha molta scelta, davanti a Terracciano giocheranno Martinez Quarta, Igor e Caceres, con Biraghi e Venuti sugli esterni. Ricordiamo che Dragowski e Pezzella sono squalificati, e Milenkovic è indisponibile. A centrocampo, insieme ad Amrabat (o a Castrovilli), spazio a Pulgar e Bonaventura, mentre davanti non si toccano Ribery e Vlahovic.