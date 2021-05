Zoff a VN: “Brava Fiorentina, non hai mai perso la testa. Vlahovic? Fantastico”

Il campione del mondo fa i conti viola: "Squadra brava a non perdere mai la testa"

La barca Fiorentina alla fine è arrivata nel porto-salvezza al termine di una stagione dai mille avvenimenti. Dino Zoff , uno che di salvare i viola in piena difficoltà se ne intende, ha parlato in esclusiva a ViolaNews, dicendo la sua anche sulla futura guida tecnica della Fiorentina:

"E io ho avuto ancora più difficoltà visto che in quella famosa stagione (2004-05) vennero cambiati due allenatori. La squadra è stata brava a non perdere mai la testa, in questi casi pensare positivo è l'unica soluzione".