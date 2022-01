Primo allenamento senza Vlahovic al CS. Italiano a colloquio con la dirigenza

Senza i sudamericani, Biraghi e i due positivi Italiano ha ripreso gli allenamenti al Centro Sportivo. Il primo senza Vlahovic

Il primo ad arrivare, tra gli ultimi ad andarsene: Vincenzo Italiano ha ripreso al Centro Sportivo il lavoro dopo due giorni di break, in un inedito alone di incertezza. Gli ultimi accadimenti lo costringeranno presto a rivedere la fisionomia dell'attacco a sua disposizione e non è dunque un caso che, dopo la seduta del pomeriggio, il tecnico viola sia rimasto a colloquio con i suoi dirigenti all'interno dei campini per oltre un'ora.