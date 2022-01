Vlahovic, il grosso del pagamento in estate. E a giugno arriva la rata di Chiesa

Fiorentina e Juve devono trovare la quadra sulle modalità di pagamento per Vlahovic. La parte più sostanziosa in estate

Mancano da limare solo i dettagli tra Ristic e la Juve , poi Dusan Vlahovic sarà ufficialmente un giocatore bianconero, con Arthur Cabral pronto a sostituirlo in maglia viola. Una volta trovata la quadra tra l'entourage del calciatore e il club bianconero al tavolo delle trattative si siederà anche la Fiorentina, per definire modalità e tempistiche del pagamento.

Come scrive il Corriere Fiorentino, è già concordato che la Juventus comincerà a pagare dal termine di questa stagione, ma serve trovare la quadratura finale sulle varie tranche. Non solo, i viola attendono sempre dai bianconeri un altro corposo assegno in estate, ossia la rata della vendita di Federico Chiesa. Una valanga di milioni sono pronti ad entrare a giugno nelle casse viola.