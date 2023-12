Pioli, tra sfiducia e l’ultimatum col Sassuolo. Ma per giugno è pronto un top

Stefano Pioli sta vivendo sicuramente uno dei momenti più complicati dal suo arrivo sulla panchina del Milan. Il tecnico non gode più della fiducia della piazza e un esonero non è più un'utopia. Al momento, però, spiega Calciomercato.com, il club sta trovando delle difficoltà per il nome dell’eventuale sostituto, considerando che in pochi di grande livello accetterebbero una sfida resa così complessa dai numerosi infortuni occorsi in stagione. E per questo, Pioli siederà ancora sulla panchina del Milan, nonostante la sfiducia della società, ma se perderà col Sassuolo sarà esonero.