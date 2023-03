Pentasport LIVE alla Cooperativa di Legnaia. Ecco quando

Il Pentasport va in trasferta per una puntata straordinaria della trasmissione più longeva e amata dai tifosi, che vedrà la partecipazione di Cristian Riganò, gli interventi di Ciccio Graziani e Stefano Cecchi, oltre alla presenza di Elena Di Filippo. Sabato alle 17.30 sarà possibile assistere in diretta al talk show “viola” condotto da David Guetta andando direttamente alla Cooperativa di Legnaia in via di Sollicciano. Si potrà così partecipare direttamente anche al quiz col pubblico legato alla storia della Fiorentina