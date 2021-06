Nuovo staff Spalletti: occhi puntanti su David Pizarro e Rosalen Lopez

Le manovre per lo staff del tecnico toscano

Sui ruoli precisi Spalletti sta riflettendo per completare lo staff, dovendo far quadrare i conti. Già perché il presidente Aurelio De Laurentiis ha lasciato intendere al nuovo tecnico di non poter lasciare carta bianca. E così gli ha affidato un budget di circa un milione di euro lordo per comporre il proprio staff, che poi con quei soldi l’allenatore riesca a prendere quattro o più persone per il Napoli non è un problema, basta contenere i costi. E così proprio in questi giorni Luciano sta componendo il complicato puzzle, in cui, Domenichini e Baldini non sono in discussione. Potrebbe esserci anche David Pizarro, in campo da centrocampista il miglior interprete del calcio spallettiano - prima a Udine e poi a Roma - ma il cileno sta riflettendo. Invece si sa già che il preparatore atletico sarà Francesco Sinatti che a Napoli conoscono bene perché per tre anni ha ricoperto questo ruolo con Sarri allenatore. Un giovane molto preparato e ben motivato a tornare in un club dove è stato bene. Da definire ancora se saranno del gruppo Alessandro Pane e Marcello Iaia, rispettivamente collaboratore tecnico e preparatore nell’Inter di Spalletti. Per il preparatore dei portieri si parla di Alejandro Rosalen Lopez negli ultimi 8 anni alla Fiorentina.