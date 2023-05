Nuovo Franchi, il progetto restyling va avanti: presto nuovi incontri, il piano

43 giorni ancora, si legge sul Corriere Fiorentino, e sapremo se sono arrivate offerte per il maxi bando per la ristrutturazione dello stadio Franchi, che beneficia comunque di una grossa fetta di fondi da parte del PNRR. Restano le incertezze sul futuro e 55 milioni da reperire altrove dopo la bocciatura dell'Unione Europea, sindaco di Firenze e proprietà della Fiorentina si vedranno nuovamente anche per stabilire dove giocherà la squadra durante i lavori, soprattutto se dovesse rimanere nelle coppe europee. Il vero nodo futuro è il prezzo dell’affitto dello stadio comunale alla società viola e la durata della sua concessione, durata che non può essere superiore ai 50 anni in base alle nuove norme, e non 99 come è accaduto per la Juventus, parametri importantissimi per la Fiorentina che deve anche fare fronte alle spese per il Viola Park. Insomma gli ostacoli non mancano, né sul breve, né sul lungo periodo.