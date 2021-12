Miracolo Italiano: le tre mosse del mister per sognare l’Europa

Dai bassifondi della classifica alla zona Europa in quattro mesi

Vincenzo Italiano ha trovato una Fiorentina a terra e in quattro mesi l'ha riportata in zona Europa. Un lavoro sintetizzabile in tre mosse fondamentali: conquista del gruppo, rivalutazione della rosa e il patto con Vlahovic .

Fin dal primo giorno Italiano ha bombardato i suoi giocatori con pochi ma chiarissimi concetti e oggi gode della loro fiducia totale. Ha rilanciato giocatori che in molti non volevano più vedere in viola. E poi l'intesa con il centravanti: mentre tutti parlavano di mercato, Italiano ha convinto Dusan che con lui sarebbe diventato ancora più forte e il serbo si è fidato, scegliendo di non muoversi fino a giugno. Ora il mercato di gennaio: servirà immettere un po' di benzina e rinforzare la rosa, il rischio è che alla lunga il motore possa svuotarsi. Lo scrive il Corriere Fiorentino.