Milenkovic sempre più lontano da Firenze: Juventus alla finestra

Milenkovic è sempre più lontano da Firenze. La Juventus sarebbe interessata al suo acquisto. Rugani potrebbe essere inserito nell'affare.

Nikola Milenkovic, molto probabilmente lascerà Firenze. Come confermato dalle parole di ieri di Joe Barone, la Fiorentina non si opporrà alle sue ambizioni. Quindi se arriverà la giusta offerta, la dirigenza viola lascerà partire il difensore per evitare di perderlo a zero il prossimo anno.