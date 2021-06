Jovetic: “Vlahovic? Vi dico cosa deve fare. Non tradii la Fiorentina”

Stevan Jovetic si sofferma su Vlahovic e sul suo futuro, nell'intervista rilasciata a TuttoSport, tra differenze e similitudini.

Stevan Jovetic è tornato a parlare. Dopo l'ultima stagione al Monaco con 7 gol, il montenegrino si è svincolato ed è alla ricerca di una squadra. L'ex Fiorentina, intervistato da TuttoSport, si è soffermato su Dusan Vlahovic, che conosce molto bene grazie ad un preparatore tecnico in comune, e sul suo futuro afferma che "Vlahovic diventerà l'attaccante più forte insieme ad Haaland". Così esordisce Jovetic sul giovane attaccante della Fiorentina, sottolineando la sua strapotenza fisica nonostante la giovane età. Inevitabile la domanda sul futuro e sull'interessamento della Juventus che sembrerebbe essere sempre più intenzionata a investire su Vlahovic. L'ex Monaco si sofferma più volte sull'importanza di continuità di prestazioni, cosa cosa che la Juventus non potrebbe garantire a Vlahovic. Il consiglio, perciò, è il seguente: "Se fossi in lui rimarrei un altro anno da protagonista a Firenze"