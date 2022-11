L’idea di Campo di Marte: una ZTL tutta “viola” per concerti e partite

Una ZTL tutta "viola". Questa la nuova idea di Campo di Marte in vista delle partite della Fiorentina e i concerti, soprattutto per permettere ai residenti della zona di vivere con maggior serenità determinati eventi. Infatti, una volta realizzato il parcheggio in via Campo d'Arrigo, nella zona stadio potranno entrare solo i residenti, che inoltre chiedono di far passare la tramvia da viale Paoli e non da viale Malta. Questa scelta permetterebbe di salvaguardare al meglio le attività sportive come il rugby e l'Affrico e come scrive La Repubblica, anche un risparmio di circa 50 milioni di euro. L'idea piace molto a Palazzo Vecchio, ma come per ogni cambiamento le obiezioni non tardano ad arrivare.