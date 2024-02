La Primavera è ancora in finale. Un trionfo di progettazione tutto toscano

La Coppa Italia Primavera è ormai terra di caccia per i baby viola. Sono infatti 6 le finali consecutive guadagnate dalla formazine under 19. La Nazione commenta il traguardo. Il ciclo della Primavera continua, in un mondo che ogni anno è costretto al ricambio generazionale. La parola chiave è programmazione, che Commisso ha sempre voluto fin dal suo arrivo a Firenze. Così come Angeloni, fin da quando è tornato a Firenze. 103 giocatori che hanno indossato la casacca viola. E soprattutto tantissimi ragazzi che provengono dalla Toscana, con il viola nelle vene. Il futuro è roseo