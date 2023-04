La Fiorentina sogna con i suoi tifosi, oggi in 30mila per l’arrivo di Gasperini

Sul Corriere Dello Sport di oggi si parla del tifo viola. Infatti contro l'Atalanta saranno ancora in più di 30mila, per starre accanto alla Fiorentina. La partita è delicata, visto che con una vittoria la viola si avvicinerebbe davvero alla zona Europa. E visto che a Firenze arriva Gasperini. Sarà lui l'osservato speciali, tante tensioni negli ultimi anni per lui nel capoluogo toscano. Per questo gli stewart della tribuna saranno chiamati ad alzare la soglia di attenzione. Questa per il Franchi sarà la quarta partita di fila in cui la quota 30mila viene superata. La Fiorentina vuole sognare, e i propri tifosi anche. Con il Lech saranno invece 15mila, per spingere la squadra alle semifinali di Conference