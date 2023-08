Jovic escluso da Italiano, ma non da Stojkovic: con la Serbia anche Milenkovic

Ci sono Nikola Milenkovic e Luka Jovic nella lista dei convocati per le gare della Serbia contro Ungheria e Lituania nella sosta Nazionali. Dragan Stojkovic, che ha chiamato anche il fresco ex viola Terzic, non sembra preoccupato dall'esclusione dalla prima lista UEFA e dal mercato attorno a Jovic, ormai ridotto almeno a terza scelta nell'attacco gigliato e nelle ultime ore al centro di voci riguardanti il Milan che lo terrebbe come alternativa per l'ultimo colpo in attacco (QUI l'approfondimento)