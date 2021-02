Il parere: “Attenzione, Volpi è un arbitro altalenante”

Simone Pagnini a Lady Radio ha parlato dell’arbitro che la Fiorentina troverà domenica a Udine. Ecco le sue parole:

A Udine arbitrerà Manuel Volpi e il suo curriculum parla chiaro: è l’ottava partita di Serie A in tre anni e questa è la terza della stagione. Appartiene alla sezione di Arezzo e per il momento da quanto ho visto e dalle sue statistiche che ho letto, è stato abbastanza altalenante e probabilmente sorretto da situazioni esterne… Di solito i direttori di gara come Volpi vengono testati in gare di fine stagione e visto che ogni anno lui ne ha arbitrate al massimo 2 o 3 senza andare a migliorare credo di non sbagliare nel dire che per ora Volpi non abbia fatto un grande percorso…