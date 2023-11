“Il Milan ha compiuto un vero azzardo sul mercato e ha troppi infortuni”

Milan-Fiorentina? "Domani si fronteggeranno queste due emergenze: il Milan in attacco e la Fiorentina in difesa. In generale il Milan ha tanti infortuni che condizionano tutti i reparti da inizio stagione. Domani mancherà anche Loftus-Cheek che è il migliore in mezzo, quando non c'è il livello della mediana scende. Su questa serie di infortuni non ci sono state spiegazioni da parte della società. In casa Milan il reparto che cura gli infortuni manca di un coordinamento. Forse è partito molto forte a inizio stagione per il calendario difficile ed è probabile che adesso lo soffra. I giocatori nuovi arrivano quasi tutti dall'estero, devono adattarsi ad una nuova preparazione. È un azzardo che il Milan ha compiuto, compra quasi tutti dall'estero per beneficiare degli sgravi del decreto crescita".