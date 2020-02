Il calciomercato invernale esce benissimo: voto medio 7,9

Siete stati in tanti (precisamente 6648) a dare il vostro voto al calciomercato invernale della Fiorentina promuovendo l’operato di Pradè e Barone. Il voto che esce come sempre dalla media ponderata è 7,90 decisamente migliore di quello da voi espresso in estate quando la media superò veramente di poco la sufficienza (CLICCA QUI PER RIVEDERE IL SONDAGGIO). In questo caso il 93% dei voti è uguale o superiore al 7 e solo pochissimi lettori hanno voluto consegnare a Pradè l’insufficienza. Vedremo a fine campionato se il vostro voto sarà ancora una volta azzeccato visto che a posteriori il mercato estivo si è rivelato decisamente non brillante.

