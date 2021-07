Graziani: “Antognoni? Gli ho detto di restare, ma deve parlare con Commisso”

Il futuro di Vlahovic e Antognoni, l'obiettivo Europa: Graziani dice la sua sul momento della Fiorentina

A Radio Bruno l'ex viola Ciccio Graziani ha commentato a 360° il momento viola, con il ritiro alle porte e il mercato che dovrà regalare volti nuovi: "Fare meglio dell'anno scorso è un discorso scontato, per Italiano la strada dovrebbe essere in discesa e la società gli metterà a disposizione giocatori importanti. Mi auguro che la prossima stagione la Fiorentina sarà più competitiva perché l'ultima non è stata una bella stagione. In questa, anche a livello societario, non si può sbagliare e se Commisso con il Covid ha avuto tante attenuanti, con il ritorno dei tifosi le cose cambieranno. Obiettivo credibile? Lottare per un posto in Conference League o Europa League, stare nelle prime 10 visto che si sono viste squadre come Sassuolo e Verona. Italiano? E' un buon allenatore, ha fatto un ottimo lavoro con lo Spezia ma va supportato nei momenti difficili. Non essendo un nome con grande esperienza può essere esposto alle critiche e la società deve sostenerlo".

Su Vlahovic: "Il rinnovo deve arrivare, deve essere riconoscente alla Fiorentina ma serve un cambio di mentalità per la società. Devi gratificarlo, proporgli un ingaggio importante da 2/3 milioni sperando che continui a crescere. Chi può farlo rifiatare? Per sostituirlo a me piace Pavoletti, o una giovane scommessa come Piccoli che Italiano ha già avuto a Spezia, ma anche uno come Pinamonti merita più fiducia. Antognoni? L'ho sentito, sapevo che in settimana aveva un incontro con Joe Barone ma io gli ho consigliato di parlare direttamente con il presidente Commisso. Gli ho detto di non venire via dalla Fiorentina, di prendere in considerazione un ruolo nel settore giovanile per poi chissà tornare in prima squadra".