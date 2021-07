La classifica delle squadre che hanno speso di più: Fiorentina nella top 25

La classifica stilata dall'emittente satellitare colloca la Fiorentina al ridosso della top 10 dei club che hanno speso di più sul mercato

Nella graduatoria c'è spazio anche per la Fiorentina che si colloca al 14° posto in Europa, con 28 milioni totali spesi sul mercato. Sommatoria dell'oneroso acquisto di Nico Gonzalez (23 mln) e del riscatto per Igor, versato alla Spal (5 mln). Al conteggio ci permettiamo di aggiungere il contro-riscatto versato al Cagliari per Sottil.