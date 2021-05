Gli straordinari di Vlahovic. Dopo Cagliari in palestra al Centro Sportivo

Dopo il rientro da Cagliari, Vlahovic e altri compagni si sono soffermati per un allenamento di scarico in piena notte. Mentalità

Se Franck Ribery ha lanciato la sfida, Dusan Vlahovic l'ha raccolta al volo. Stuzzicato sui social dal francese ("Se vuoi arrivare ad essere come me, fratello devi lavorare tanto"), l'attaccante serbo ha risposto con i fatti. Come riporta La Nazione infatti, dopo essere rientrato da Cagliari, il n° 9 viola si è fiondato nella palestra del Centro Sportivo per smaltire l'adrenalina post gara in sella ad una cyclette. Vlahovic non è stato l'unico viola a optare per questo tipo di soluzione, ma stando a stretto contatto con il francese ha imparato a concentrarsi sui dettagli e sulla cura maniacale del fisico.